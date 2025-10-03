Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja javni razpis za

PREDSEDNIKA UPRAVE SDH (m/ž)

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), posluje kot delniška družba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZGD-1, ZSDH-1, ZSOS in drugimi zakoni ter statutom. Upravo SDH po ZSDH-1 sestavljajo predsednik in največ dva člana, ki jih imenuje nadzorni svet SDH na podlagi javnega razpisa.

Celotni razpis, skupaj z vsemi pogoji, ki jih morajo kandidati za predsednika uprave SDH izpolnjevati po ZGD-1 in ZSDH-1, ter dokazila, ki jih morajo priložiti svoji prijavi, so objavljeni na spletni strani SDH (www.sdh.si).

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh pogojev po ZGD-1 in ZSDH-1, s kratkim življenjepisom in opisom vizije opravljanja funkcije predsednika uprave, skladno z določbami ZSDH-1, najpozneje do 22. 10. 2025 do 13. ure, in sicer na e-naslov: razpis@sdh.si, s pripisom: »Razpis za predsednika uprave SDH«.

Naročnik oglasne vsebine je SDH