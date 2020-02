Razstavljeni Tesla 3 je razvojno šest let pred drugimi

Priprave na gradnjo obstale



Medtem, ko Tesla prevzema vodilno mesto med proizvajalci električnih avtomobilov v svetu, pa priprave na gradnjo nove tovarne tega koncerna v kraju Grünheide v okolici Berlina še vedno stojijo. Obstale so pred nekaj dnevi zaradi začasne sodne odredbe, ker so na krčenje gozdov na zemljišču, kjer naj bi že leta 2021 Tesla začel izdelovati svoje avtomobile za evropski trg, pritožili okoljevarstveniki Zelene lige.

Že začeto krčenje gozda za Teslino tovarno v Grünheideju pri Berlinu v Nemčiji so ustavile pritožbe okoljevarstvenikov. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Pri japonskem časopisu Nikkei Asian Review so se odločili, da poskušajo priti do dna skrivnosti uspeha proizvajalca električnih avtomobilov Tesla tudi tako, da so povsem razstavili njihov najnovejši in najcenejši model Tesla 3 in dele dali v pregled in oceno strokovnjakom. Pri teh je posebno pozornost vzbudila integrirana osrednja računalniška krmilna enota, »računalnik za avtonomno vožnjo«, ki je znan tudi kot Hardware 3. Inženir iz ene večjih japonskih avtomobilskih tovarn je potem, ko ga je preiskal, dejal samo: »mi tega ne bi mogli napraviti.«Po pisanju Nikkeia je omenjena računalniška enota glavno orožje Tesle na hitro razvijajočem se trgu električnih avtomobilov. Za razliko od tradicionalnih proizvajalcev avtomobilov, ki v svoje avtomobile vgrajujejo veliko različnih elektronskih krmilnih enot, ki nadzirajo posamezne sklope delovanja avtomobila, v Tesli osrednja krmilna enota nadzira in krmili veliko večino vseh sklopov avtomobila in je pravzaprav že pripravljena na krmiljenje avtonomne vožnje. Enoto in njene čipe so razvili sami Teslini strokovnjaki, prav tako programsko opremo zanjo in s svojim močnim računalniškim jedrom ter veliko zmogljivostjo predstavlja primerno podlago za obdelavo velike količine podatkov v prihajajočih vedno pametnejših in tudi vedno bolj avtonomnih električnih avtomobilih. Podobnih sistemov drugi proizvajalci ne napovedujejo prej kot leta 2025.Tradicionalni proizvajalci avtomobilov bi bili sicer glede na finančno moč in znanje, ki ga imajo, sposobni takšne krmilne enote razviti tudi prej, a so za zdaj še preveč odvisni od mreže dobaviteljev posameznih manjših enot, ki jih sedaj vgrajujejo v avtomobile. Tudi to, da kot nov igralec na trgu ni odvisen od dobaviteljev in da najpomembnejše enote razvija in izdeluje sam, v časopisu Nikkei Asian Review navajajo kot pomembno prednost Tesle.