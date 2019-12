Razvili so kvantni računalnik, ki se samooceni

Pripravljen je nov test za preverjanje, ali kvantni računalnik daje pravilne odgovore na vprašanja, ki presegajo običajne računalnike. Ta bi lahko pomagal prvemu kvantnemu računalniku, da po zanesljivosti preseže klasični računalnik. Znanstveniki z Univerze v Warwicku so z izdelavo algoritma, ki kvantnemu računalniku omogoča, da sam preveri svoje odgovore na kompleksne izzive, poskrbeli, da kvantni računalnik lahko pravilno deluje brez pretirane porabe virov.Fiziki Samuele Ferracin, Theodoros Kapourniotis in dr. Animesh Datta z omenjene univerze so svojo študijo že javno objavili. Raziskovalci so razvili protokol za količinsko ...

