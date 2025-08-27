Razvoj nemške obrambne industrija: laserji za varovanje vojakov in Oktoberfesta

V nadaljevanju preberite:

Bi lahko bila orožarska industrija tista, ki bo vsaj deloma pomagala nemškemu gospodarstvu izplavati iz krize? To se sprašujejo številni analitiki, politiki pa tudi industrija sama. Nekatere številke, ki jih je pred časom predstavil münchenski inštitut za ekonomska raziskovanja Ifo, kažejo, da povečana proizvodnja orožarskega sektorja lahko opazno vpliva na makroekonomske številke.

Kakšen vpliv ima obrambna panoga za nemško gospodarsko rast?

Kako se razvija nemška obrambna industrija?

Kako se v to panogo prestrukturirajo podjetja iz avtomobilske in drugih branž?