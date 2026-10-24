Realna višina učinkov interventnega (razvojnega?) zakona

V naslednjih tednih bo vsekakor zelo aktualna tema referendumsko odločanje o uveljavitvi interventnega zakona. Pri večini dilem glede vodenja ustreznih politik, tudi ekonomskih, zadnje čase spremljamo izrazito polarizacijo, in glede tega zakona ni nič drugače. V ospredju so politične odločitve za ali proti, manjšo težo pa imajo vsebinski argumenti ali pa so ti prav tako politično usmerjeni. Vsaka stran navaja predvsem argumente v podporo njihovi tezi. Pri interventnem zakonu prebiramo izjave vladajoče koalicije, tudi s precejšnjo podporo gospodarskih združenj, kako naj bi bil to razvojni zakon. Zakon, ki bo prinesel večjo konkurenčnost gospodarstva, nižje stroške prebivalstva in ugodnejšo davčno obravnav, torej zakon, ki bo prinesel vsesplošno želen hitrejši razvoj države, kar bo imelo ...