Realnost kitajskega jarma

Velenjski šolarji se te dni veselijo prihajajočih zimskih počitnic, na katere bodo odšli prihodnji teden. A za njihove starše in druge zaposlene v največjem delodajalcu v Šaleški dolini, Gorenju, je to spet čas negotovosti. V družbi namreč s socialnimi partnerji potekajo pogajanja o reorganizaciji, s katero naj bi brez dela ostalo okoli 300 ljudi. Pred tem je že lani ugasnilo okoli 270 delovnih mest, so pa tudi zaposlovali. Kitajska multinacionalka Hisense, ki jo je dolgoletni šef Gorenja predstavljal kot rešitelja na belem konju za prezadolženo družbo, pričakovano izdaja račune za svoj vložek. Da bi se tudi letos ...