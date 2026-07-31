Rebalans ohranja globoko luknjo financiranja zdravstva

Ministrstvo za finance je razkrilo razred porabe letošnjega rebalansa proračuna in proračunske porabe za prihodnji dve leti. Na prvi pogled razrez v letošnjem letu ne prinaša bistvenih sprememb, manj sredstev je dodeljenih le ministrstvu za lokalno samoupravo. Ostaja pa nerešeno vprašanje, kaj bo s primanjkljaji, ki jih ugotavljajo ministrstva po pregledu primopredaje poslov od prejšnje vlade. Razrez porabe proračuna ne razkriva, koliko bo znašal letošnji primanjkljaj. Sodeč po makroekonomskih napovedih Umarja in tudi polletni realizaciji proračuna, so proračunski prihodki nekoliko večji od načrtovanih, kar vladi omogoča zmerno povečanje porabe in kljub temu ohranjanje primanjkljaja pod ciljnimi tremi odstotki BDP. Pri tem je seveda treba dodati, da evropski nadzorniki dovoljujejo večji ...