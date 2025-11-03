Evropa v lovu za redkimi zemljami: ali lahko dohiti Kitajsko?

V nadaljevanju preberite:

Redke zemlje so ključne tako pri izdelavi vetrnih elektrarn, električnih avtomobilov kot v drugi elektroniki, izredno pomembne so v obrambni industriji. Brez njih ali ob omejeni dostopnosti se bo močno upočasnil podnebni prehod, ki ga načrtuje Evropska unija. Kitajska, ki ima prevlado pri proizvodnji teh kovin, pa je zaradi trgovinske vojne ZDA začela omejevati njihov izvoz.

Azijska velesila nadzira približno dve tretjini svetovne proizvodnje redkih zemelj in kar okoli 90 odstotkov predelovalnih zmogljivosti, ob tem ima vsaj desetletje razvojne prednosti. Toda v zadnjem obdobju je kot odziv na trgovinsko vojno ZDA začela močno omejevati izvoz teh kovin. Konec prejšnjega tedna je sicer za leto dni zamaknila del omejitev, s katerimi namerava nadzirati tudi namen porabe.

Kaj so redke zemljine?

Kako redke so?

Zakaj so pomembne?

Kakšen je načrt EU za zmanjšanje odvisno od uvoza iz Kitajske?

Kako in v kakšnem času se lahko EU otrese uvozne odvisnosti?