Regres izplačalo manj delodajalcev kot lani

Ljubljana – Do 5. julija letos je regres za letni dopust izplačalo skoraj 3800 manj delodajalcev kot lani, kažejo podatki Fursa. Vendar v sindikatih za zdaj nimajo informacij o večjih kršitvah oziroma zamikih teh izplačil, inšpektorat za delo pa opozarja, da so do regresa upravičeni tudi delavci s skrajšanim delovnim časom in na čakanju na delo. Po zakonu morajo delodajalci zaposlenim najkasneje do 1. julija izplačati regres za letni dopust, in sicer najmanj v višini minimalne plače, kar letos znaša 940 evrov bruto. Ker je regres do višine povprečne plače v državi razbremenjen davkov in prispevkov, je bruto ...