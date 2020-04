FOTO:Regresi kljub krizi višji kot lani

Ljubljana – V času, ko se številna podjetja zaradi epidemije koronavirusa spopadajo z likvidnostnim krčem, se približuje tudi rok za izplačilo regresa za letni dopust. Ponekod so ga že izplačali in vse kaže,da bodo regresna izplačila kljub krizi in grozeči recesiji letos nekoliko višja kot lani. Drugod si lahko ta nakazila še obetajo, marsikje pa nimajo niti za plače, zato je težave pričakovati tudi pri izplačilu regresov. V okviru iskanja rešitev za zajezitev posledic pandemije covida-19 se je pojavilo kar nekaj predlogov glede izplačila regresa za dopust. Med drugim je bilo predlagano izplačilo v dveh delih in ...