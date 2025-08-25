Rekorden turistični julij, izvozniki še naprej v negotovosti

Letošnjega julija je Slovenijo obiskalo največ turistov v sedmem mesecu doslej, ugoden turistični trend pa se po dosegljivih podatkih nadaljuje tudi v tem mesecu. To naj bi pripomoglo k rasti storitvenih dejavnosti, ugodnejši kazalniki kot na začetku leta so tudi v gradbeništvu. Negotove pa ostajajo razmere za številne slovenske industrijske izvoznike.

Avgusta se je razpoloženje v gospodarstvu na mesečni ravni izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila z –2,5 odstotne točke 0,8 odstotne točke višja kot julija, v medletni primerjavi pa je bila vrednost indeksa nižja za pol odstotne točke, je objavil državni statistični urad.

Letošnje poletje je ugodno za turistično panogo. Na statističnem uradu so julija našteli 1.051.703 turiste, kar je 2,5 odstotka več kot julija lani in največ v sedmem mesecu doslej. Število prenočitev se je povečalo za 3,9 odstotka, na nekaj manj kot tri milijone. Podatki iz sredine avgusta so nakazovali več prihodkov turistov kot lani tudi v tem mesecu.

V letošnjih prvih sedmih mesecih je bilo skupno skoraj 3,9 milijona prihodov turistov in nekaj manj kot 9,9 milijona njihovih prenočitev, obojih sedem odstotkov več. Tuji gosti so ustvarili skoraj tri četrtine vseh prenočitev – največ tisti iz Nemčije, sledili sta Avstrija in Italija.

Boljše razpoloženje v Nemčiji

Avgusta se je povečalo zaupanje tako v storitvenih dejavnostih kot med potrošniki, še največji prispevek k rasti gospodarske klime pa je imelo izboljšanje kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih. Ta je k rasti skupnega kazalnika prispeval pol odstotne točke.

To je pozitiven podatek za te dejavnosti, potem ko je bil padec industrijske proizvodnje glavni dejavnik za padec BDP v prvem četrtletju in nižjo gospodarsko rast v drugem četrtletju od pričakovane. Vrednost industrijske proizvodnje v predelovalnih dejavnostih je bila namreč v prvem polletju 1,8 odstotka manjša kot v lanskem, medtem ko se je v območju z evrom okrepila za 1,3 odstotka.

Slovenski izvozniki se med drugim spoprijemajo s padcem povpraševanja iz Nemčije, najpomembnejše trgovinske partnerice. Avgusta pa se je razpoloženje v nemškem gospodarstvu nekoliko izboljšalo. Kazalnik gospodarske klime, ki ga izračunava münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo, se je z julijskih 88,6 točke povzpel na 89 točk, kar je najviše v zadnjih 15 mesecih. Rast indeksa je posledica izboljšanih pričakovanj podjetij, so sporočili z inštituta. A opozarjajo, da okrevanje ostaja šibko. Podjetja so namreč trenutne razmere ocenila nekoliko slabše kot pred mesecem dni. Med drugim tudi v predelovalni industriji. Ta so navzdol popravila tudi pričakovanja in še vedno ne opažajo znakov rasti naročil.