Rekordi premijskih prvakov, vodi Mercedes

V avtomobilski industriji smo v tem času priča nekakšni dvojnosti. Podjetja napovedujejo zmanjšanje števila zaposlenih, hkrati pa poročajo o novih rekordnih prodajnih številkah za lansko leto. Posebej to velja za premijske proizvajalce, kjer kot vselej prevladujejo nemška imena.Nemški premijski giganti se radi primerjajo med seboj, kot pravijo pri Mercedes-Benzu, so lani luksuzno krono prvouvrščenega zadržali zase. Po svetu so našli skoraj 2,339 milijona kupcev, kar je bilo za 1,3 odstotka več kot v letu 2018, to pa je bilo zanje deveto zaporedno rekordno leto, saj so od leta 2016 po prodaji prva premijska znamka na svetu. ...