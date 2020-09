Rekordna rast po rekordnem padcu

V usodnem letu 2020 je delniškim trgom uspel eden najbolj senzacionalnih podvigov v njihovi dolgi in razburljivi zgodovini.V samo 126 trgovalnih dneh so trgi s svetlobno hitrostjo preleteli pot od rekordnih vrednosti borznih indeksov do globokega recesijskega medvedjega trga s 35-odstotnim delniškim padcem, nato pa spet nazaj do novih najvišjih vrednosti vseh časov.Za obojesmerno pot od vrha do vrha, ki so jo delniški indeksi v preteklih borznih ciklih prehodili v 1500 dneh, so tokrat potrebovali več kot desetkrat manj časa, kar je zame večja senzacija kot epska zmaga Tadeja Pogačarja na letošnji dirki po Franciji.Eden najbolj ...