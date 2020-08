Rekordna vrednost ameriškega delniškega indeksa

Pandemija koronavirusa in stroge karantene ter zamrznitev svetovnega gospodarstva so povzročili globoko recesijo svetovnih razsežnosti. Kako to, da je potem ameriški delniški indeks v torek, 18. avgusta, dosegel vrednost 3389 točk in s tem presegel vrednost iz letošnjega februarja izpred pandemije in s tem hkrati najvišjo vrednost v svoji zgodovini?Videli smo ekstremno močan odziv države, ameriške in drugih po svetu, ter centralnih bank. Države so na svoja pleča prevzele finančno breme krize zaradi koronavirusa prek dodatnih nadomestil za brezposelnost, čakanja na delo, zamrznitve najemnin, poroštev za izredna posojila ...