Rekordne rezultate jeklarjev kvarijo dragi energenti

Čeprav so jeklarji na svetovni ravni vse od avgusta lani odlili manj jekla kot v istem obdobju leta 2020, je bila skupna proizvodnja te zlitine lani tri odstotke večja kot leto prej, predvsem zaradi visoke rasti v prvem polletju. Uspešno leto je tudi za slovenskimi jeklarji, ne pa tudi brezskrbno.

Pogledali smo, kaj kažejo številke, kaj se je lani dogajalo v jeklarski industriji in zakaj je bila proizvodnja v drugem polletju nižja. Preverili smo, kako so poslovali domači jeklarji in s kakšnimi težavami so se in se še soočajo.