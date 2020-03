Rekordne spodbude dale rekordni borzni odboj

Po rekordnem skoku borznih indeksov se marsikdo sprašuje, ali je bilo doseženo dno. Če kaj velja pogled v preteklo krizo, potem je odgovor žal negativen, je pa res, da ogromnih izgub zdaj verjetno ni več pričakovati. Zaradi nasprotujočih si informacij in velike negotovosti je pred finančnimi trgi obdobje velikih nihanj. To kaže že današnje dogajanje na evropskih borzah, ko je indeks Dax v prvih dveh urah zrasel za tri odstotke, nato pa vso dnevno rast izgubil v vsega pol ure.Nemški Dax je najnižjo letošnjo vrednost dosegel prejšnjo sredo in se v zadnjem tednu okrepil za skoraj petino ob le enem negativnem dnevu. Ameriške ...