Rekordno nizke cene podaljšale vrste za kurilno olje

Ljubljana – Če ste za 800 litrov kurilnega olja (brez prevoza) pri enem od dobaviteljev novembra lani odšteli 780,60 evra, boste danes za enako količino plačali 241,40 evra manj. Zaradi precejšnje pocenitve so se čakalne vrste kupcev podaljšale, na dobavo tega energenta pa je treba ponekod čakati tudi do 25. maja ali na začetek junija.Ko se na brezplačni telefonski številki Petrola po dveh klicih in približno desetminutnem čakanju oglasi zaposlena, vam pojasni, da so dobavni roki za dostavo v Ljubljani konec meseca ali na začetku junija in da natančnejši termin lahko določijo šele z vpisom na naročilni seznam.»Prodaja ...