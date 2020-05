Relokacija kot pogoj za pomoč?

Tako kot še marsikje v Evropi so v Franciji med gospodarskimi panogami, ki jih je prizadela virusna kriza, najbolj v ospredju letalstvo, turizem in avtomobilizem. Tamkajšnja vlada pripravlja posebne programe za njihovo okrevanje, ki pa bodo morda pogojeni s specifičnimi zahtevami.



Kot je izjavil francoski gospodarski in finančni minister Bruno Le Marie, morajo francoski proizvajalci več proizvodnje, ki jo imajo v tujini, vrniti nazaj v Francijo, če želijo dobiti vladno pomoč. Kot njegovo izjavo za BFM Business Radio prenaša agencija Reuters, bo imela francoska vlada ta teden pogovore s predstavniki francoske avtomobilske industrije za načrt spodbuditve okrevanja, ki naj bi bil uveden avgusta ali septembra. »Pripravljeni smo vam pomagati, pripravljeni smo okrepiti spodbude za nakupe avtomobilov, pripravljeni smo preučiti, kako se lahko izboljša konkurenčnost v tovarnah v Franciji. V zameno povejte, kakšne je vaš načrt relokacije proizvodnje, tako bomo avtomobilsko industrijo naredili močnejšo«, so bile besede finančnega in gospodarskega ministra.



Kot je znano, je tako kot večinoma povsod zaradi karantene tudi v Franciji aprila prodaja avtomobilov povsem obstala, konkretno se je zmanjšala za 89 odstotkov. Francija se trenutno ukvarja s pripravo 5 milijard evrov vrednega posojila z jamstvom države za Renault. Ta francoski proizvajalec je sicer v 15-odstotni lasti Francije



Kot je znano ima Renault, tako kot tudi drugi francoski velikan PSA in še mnoga avtomobilska podjetja poleg domače države veliko tovarn drugod po Evropi in svetu, med tudi v Sloveniji, v Novem mestu, kjer je Revoz pred prvomajskimi prazniki postopoma znova zagnal proizvodnjo.