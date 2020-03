FOTO:REM prihodnje leto z dodatnimi poslovno-proizvodnimi prostori

Podjetje REM v 71 odstotkih svojih prihodkov ustvari v tujini, največ v Nemčiji, Avstriji in na Madžarskem. Gradijo montažne vrtce in šole, ki jih v povprečju postavijo v dveh mesecih. Naložba bo povečala prihodke na 41 milijonov evrov in zagotovila zaposlitev dodatnih 51 delavcev. Direktor REM Igor Kastelic predvideva, da bo otvoritev novega objekta, v katerem bo podjetje izdelovalo predfabriciarne modularne objekte z lastnostmi skoraj nič-energijske stavbe, možna jeseni 2021.Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je izrazil zadovoljstvo, da gradbena dela naložbe potekajo po zastavljeni časovnici in izpostavil, da je podjetje ...