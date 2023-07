Remont v upravi Petrola

Na današnji 37. seji se je nadzorni svet družbe Petrol Ljubljana, seznanil z odstopno izjavo člana uprave družbe, Jožeta Bajuka, ki je bil odgovoren za področje Energija, rešitve, logistika in operativno poslovanje."

FOTO: Blaž Samec

Na predlog mandatarke Nade Drobne Popović je nadzorni svet za petletni mandat soglasno imenoval dva nova člana uprave. Dne 15. 9. 2023 se bo Petrolovi upravi pridružil Sašo Berger (sodirektor Kontrona, nekdanjega Iskratela), po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist ter prvi nadzornik Petrola in dne 1. 9. 2023 Marko Ninčević (Lisca), po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljeno diplomo MBA, so sporočili iz Petrola. Spomnimo, Ninčević prihaja iz skupine podjetij, ki jih obvladuje Dari Južna, pomemben lastnik Petrola.

FOTO: Andreas Kolarik

Od 15. 9. 2023 naprej bo sestava uprave popolnjena v skladu s statutom družbe Petrol in bo šestčlanska – predsednica uprave mag. Nada Drobne Popović, člani uprave Matija Bitenc, Jože Smolič, Sašo Berger in Marko Ninčević, MBA ter član uprave/delavski direktor Zoran Gračner, so sporčili iz Petrola.