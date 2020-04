Renault  izstopa iz mešane družbe na Kitajskem

Potem ko je v preteklosti mešana družba Renaulta s kitajsko družbo Dongfeng obrodila relativno malo sadov, se je francoski partner odločil, da bo iz nje izstopil. Morda je to tudi eden prvih korakih prestrukturiranja, saj imata Renault in njegov partner Nissan za seboj ne ravno uspešno poslovno leto. Renault bo na Kitajskem izdeloval le še električne avtomobile.



Francoska avtomobilska družba pri vstopanju na sicer dolga leta zelo cvetoči kitajski trg ni bila med najhitrejšimi, mešano družbo s kitajskim proizvajalcem Dongfeng, kar je bilo v preteklosti tudi pogoj za delovanje na tamkajšnjem trgu, so ustanovili šele leta 2013, a prav velikih proizvodnih in prodajnih številk niso dosegli.



Kot navaja agencija Reuters, so lani prodali le dobrih 18.000 avtomobilov, kar je bilo precej manj od nameščenih proizvodnih zmogljivosti (110.000), šlo je za modele, kot sta renault captur in renault kadjar. Lani je imela mešana družba izgubo iz poslovanja 212 milijonov dolarjev. Dongfeng, ki mu bo Renault prodal svoj polovični delež, bo proizvodnjo sicer predvidoma napolnil z lastnimi modeli. Renaultov izstop iz mešane družbe na Kitajskem ni ravno pogost tovrstni primer, nazadnje je leta 2018 podobno storilo japonsko podjetje Suzuki.



Francozi bodo na Kitajskem še naprej deloma prisotni. »Na Kitajskem odpiramo novo poglavje. Osredotočeni bomo na električne avtomobile in lahka gospodarska vozila, dve glavni usmeritvi bosta v čistejšo mobilnosti in bolj učinkovit izkoristek naše povezave z Nissanom,« je izjavil François Provost, Renaultov direktor za območje Kitajske. Tudi pri teh dveh področjih sicer sodelujejo s kitajskima partnerjema, in sicer pri električnih avtomobilih z družbo Jiangling, pri lahkih gospodarskih vozilih pa z Brillance JInbei.



Kot je znano, ima posebej na področju električnih avtomobilov Kitajska velike načrte, lani je bilo v tej državi prodanih 860.000 tovrstnih vozil, delež naj bi do leta 2030 dosegel 25 odstotkov vse prodaje. Je pa pri tem prisoten določen dvom: lani sta tako tovrstna prodaja tako kot celotni trg upadla, saj so zmanjšali subvencije, zdaj pa se seveda postavlja vprašanje, kako negativno in koliko časa bodo na vse to vplivale posledice epidemije novega koronavirusa.