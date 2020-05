Renault, Nissan, Mitsubishi: Krepitev zavezništva

Znamke bodo nove modele razvijale skupaj.

Stroški naložb bi se znižali za 40 odstotkov.

Načrte prestrukturiranja naj bi predstavili ločeno, a v kratkem.



Kako so si razdelili naloge

Francija bo za subvencije namenila kar osem milijard



Kot je že napovedal, je francoski predsednik Emanuel Macron razkril obsežen in finančno močno podprt program subvencij za spodbujanje prodaje avtomobilov v Franciji, posebno električnih. Subvencijo za nakup električnega avta bodo v primeru fizične osebe z dosedanjih šest povečali na sedem tisoč evrov, podjetje bo imelo subvencijo pet tisoč evrov. Za nakup priključnega hibrida bo na voljo dva tisoč evrov. Še tri tisoč evrov dodatne pomoči bo na voljo za nakup avtomobila, ki bo imel manjše emisije od dosedanjega, tudi če bo vozil s klasičnim motorjem; pet tisoč pa bo znašal dodatek, če bo stari avto nadomestil električni. Skupna vrednost programa, ki naj bi se začel že 1. junija, je kar osem milijard evrov.

Podjetja Renault, Nissan in Mitsubishi so včeraj predstavila načrt za bolj poglobljeno sodelovanje treh podjetij, ki si bodo razdelila vodilne vloge po posameznih geografskih regijah, skupinah modelov in vrstah pogonov. Ukrepe načrtov po posameznih znamkah, tudi prestrukturiranja, naj bi predstavili v bližnji prihodnosti.Kot je dejal predsednik skupine Renaultnaj bi na ta način stroške za naložbe po modelu zmanjšali za 40 odstotkov, v petih letih naj bi imeli od vseh modelov polovico, ki jih bodo razvili skupaj. Ideja gre v smeri, da bo ena znamka vodilna za neko modelno skupino ali regijo, ostale bodo tam znanje od nje sprejemale in obratno na drugih območjih. V skladu s tem bo morala proizvodnja vodilnih vozil in vozil, ki bodo iz njih izhajala, za vsa tri podjetja potekati v najbolj konkurenčnem okolju, kar pomeni tudi združevanje proizvodnje, kadar bo to smiselno.Senard je dejal, da popolna združitev podjetij ni v načrtu, a zatrdil, da bodo s tem načrtom skupaj potegnili največ tistega, v čemer je vsaka znamka najboljša in ima največ tradicije, poudarek pa bo bolj na učinkovitosti kot na obsegu prodaje. Zdaj naj bi bilo drugače kot pred leti, ko so postali po količini skoraj največji proizvajalec na svetu (10,6 milijona primerkov prodanih vozil v letih 2017 in 2018).V regijskem smislu so pričakovano poudarili, da bo za Japonsko, Kitajsko in Severno Ameriko vodilni Nissan, za Evropo, Rusijo in Južno Ameriko Renault, za jugovzhodno Azijo in Ocenijo pa Mitsubishi. Glede posameznih področij izdelkov so navedli nekaj primerov: za obnovo srednje velikih športnih terencev bo zadolžen Nissan, medtem ko bo Renault prevzel prihodnjo obnovo segmenta manjših športnih terencev.Na področju tehnike naj bi za avtonomno vožnjo in električne motorje skrbel Nissan, za povezljivost, glavni sistem arhitekture za elektriko in elektroniko Renault, za tehniko priključnih hibridov Mitsubishi. Na vprašanje, kako in če bo v prihodnje še potekalo sodelovanje z Daimlerjem, ki je bilo doslej med drugim pomembno tudi za Revoz, je Senard dejal, da bi utegnil o tem v prihodnje sporočiti dobre novice.Posamezne znamke bodo svojo načrte za prihodnost in potrebno prestrukturiranje predstavile v bližnji prihodnosti, Renault predvidoma že v petek.