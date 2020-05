Renault: pomoč za preživetje

Kot je dejal francoski minister za gospodarstvo in finance Bruno LeMaire, bo obstoj francoskega avtomobilskega proizvajalca Renaulta ogrožen, če hitro ne bo dobil pomoči, s katero se bo lahko soočil s posledicami zdravstvene krize. LeMaire je po poročanju agencije Reuters v pogovoru za Le Figaro ob tem dodal, da se mora Renault tudi sami prilagoditi sedanji situaciji, če želi preživeti.



Minister naj bi za eno francoskih televizijski postaj še izjavil da Renault ne bi smel zapreti ene svojih najstarejših tovarn v Flinsu v Franciji, da mora doma ohraniti čim več delovnih mest, a vendarle ostati konkurenčen.



Po njegovih besedah naj bi Renaultov predsednik Jean-Dominique Senard trdo delal za pripravo nove strategije, ki naj bi jo podjetje pripravilo do konca maja in da ima podporo francoske vlade, ki je sicer 15-odstotni lastnik podjetja. Že prej se je omenjal načrt racionalizacije, ki naj bi v nekaj letih podjetju prinesla 2 milijardi evrov prihrankov.



Hkrati je Le Maire dodal, da še ni dokončno odobril 5 milijard evrov vrednega posojila, gleda katerega da pogovori še potekajo, država naj bi imela glede tega nekaj pogojev, predvsem zavezo Renaulta k zeleni mobilnosti, do dobaviteljev in da bi dejavnosti na področju najbolj napredne tehnika ohranil doma.



Kot smo že poročali bo novomeški Revoz, ki je v lasti francoskega Renaulta zaradi padca povpraševanja kot posledice epidemije koronavirusa ukinil polovično nočno izmeno, zaradi česar bo brez dela ostalo 400 ljudi. Kot je znano, je v prejšnjem mesecu prodaja avtomobilov v Evropi upadla za skoraj 80 odstotkov.



Renaultova kriza pa se je sicer začela že prej - znani so burni pretresi v vodstvu in zgodba z nekdanjim predsednikom Carlosom Ghosnom - lani se je podjetje prvič v desetletju znašlo v izgubi.



Danes je sicer japonski časnik Kyodo News poročal, da Renaultov japonski partner Nissan načrtuje zmanjšanj števila zaposlenih za 20 tisoč.