Renault rekordno v rdečem, v minusu tudi Volkswagen

Tudi Volkswagen se je znašel v izgubi. FOTO: Radovan Stoklasa/Reuters

Avtomobilski proizvajalci drug za drugim objavljajo polletne poslovne izide in ti za dva velika evropska proizvajalca – Renault in Volkswagen – niso ugodni. Oba ob močnem padcu prometa zaznavata minus, še posebej velikega, celo rekordnega Renault, a seveda računata na boljši konec leta.Rekordni polletno izgubo je imel Renault – znašala je kar 7,3 milijarde evrov, medtem ko so v lanskem prvem polletju imeli 970 milijonov evrov dobička. K močno rdečim številkam je prispeval tudi Nissan s svojo izgubo, saj je Renault 43-odstotni lastnik japonskega proizvajalca. Skupini Renault je promet upadel za 34 odstotkov na 18 milijard evrov. Kot je znano, so že pred časom napovedali prestrukturiranje, tokrat pa se je prvič oglasil tudi novi prvi možin povedal, da so trenutno na najnižji točki že poprej padajoče krivulje, da vedo, kaj morajo storiti, da se bodo od dosedanjega zasledovanja količin usmerili k vrednosti, da se bo v podjetju v prihodnjega pol leta veliko dogajalo in da bo svoj novi načrt objavil januarja. Na področju modelov se nameravajo v prihodnje osredotočiti predvsem na manjše avtomobile, športne terence oziroma križance ter električni in hibridni pogon.Volkswagen je imel v polletju, kot je sicer že nakazoval, precejšnjo čisto izgubo, konkretno 1,4 milijarde evrov (v primerljivem lanskem obdobju deset milijard dobička), promet je ob zastoju dejavnosti predvsem v marcu in aprilu upadel za 23 odstotkov na 66 milijard evrov. »Prva polovica leta je bila zaradi pandemije ena najtežjih v naši zgodovini,« je dejal prvi Volkswagnov finančnikZa celotno leto 2020 VW sicer pričakuje precej slabše rezultate kot lani, a vendarle menijo, da ga bodo končali v pozitivnih številkah, dividenda naj bi bila nižja. Povpraševanje se v zadnjem času popravlja. »Glede na pozitiven trend, ki se v našem poslovanju kaže v zadnjih tednih, smo ob številnih novih atraktivnih modelih za drugo polovico leta previdno optimistični,« je rekel Witter.