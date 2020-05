Renault: v treh letih 15 tisoč manj zaposlenih

Skupno bo Renault število zaposlenih po svetu zmanjšali za 15 tisoč, samo v Franciji 4500, natančnejših podatkov za ostale dele izven Francije ne dajejo. Foto Reuters

Po Nissanu je tudi Renault predstavil načrt svojega ostrega prestrukturiranja, ki zajema zmanjševanje delovne sile v Franciji in po svetu.Kot je dejalato je še projekt, s katerim pa morajo odgovori na dejstvo, da je bilo stanje na trgu slabo že nekaj nazaj, kar da je okrepil še covid 19. Poleg tega so ugotovili, da ima velika načrtovana rast na trgih v razvoju svoje meje. »Preveč smo zasledovali količino, premalo pa donosnost«, je dejal in dodala, da bodo šli zdaj v drugo smer.Glavni cilj je zmanjšanja fiksnih stroškov, pregledali so celotno podjetje in načrtujejo prihranke na treh področjih: inženiring 800 milijonov evrov, proizvodnja 650 milijonov in področja prodaja 700 milijonov.Skupno bodo število zaposlenih po svetu zmanjšali za 15 tisoč, samo v Franciji 4500, natančnejših podatkov za ostale dele izven Francije ne dajejo. Skupno gre za 10 odstotkov njihove globalne delovne sile.Glede tovarn so omenili, da bo več tovarne v Franciji doživele nek vrste prilagoditve oziroma nove vloge, podobno so omenili za tovarno v Rusiji, že prej so objavili delno umikanje s Kitajske, zdaj pa še da ne bodo povečali proizvodnje v Maroku in v Romuniji, ki je bila prej načrtovana.Trenutno ocenjujejo, da bodo na področjuproizvodnje letne zmogljivosti s 4 milijona zmanjšali na 3,3 milijona, na drugi strani pa povečali zmogljivosti 80 vozil na 90 vozil na zaposlenega.Kot je dejala predsednica, pričakujejo več prihrankov pri sestavnih delih, število platform naj bi s 13 zmanjšali do leta 2026 zmnajšali na 4. Konkretnejše modelske strategije ne bodo razkrival, dokler na položaju uradno ne bo novi izvršni direktorki začenja z delom 1.julija.Kot je znano, Renault še pričakuje odobritev 5 milijard evrov vrednega likvidnostnega posojila s strani francoske države, ki ima v Renaultu 15-odstotni kapitalski delež.