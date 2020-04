Renault s petinskim padcem prodaje

Avtomobilska podjetje podajajo bolj ali manj poglobljena poročila o poslovanju v prvem letošnjem četrtletju, ki so glede na virusno situacijo pričakovano slaba, hkrati pa nočejo dajati nobenih konkretnejših napovedi za celotno leto. Med njimi je tudi Renault, ki se sicer postopoma vrača v proizvodni ritem.



Renault je danes objavil, da se je njihova promet v prvem četrtletju leta zmanjšala za skoraj petino. Skupni promet je sicer v prvih treh mesecih leta znašal 10 milijard evrov (-19 odstotkov), porabili so 5,5 milijarde evrov gotovine, ob koncu marca pa naj bi imeli še dobrih 10 milijard evrov rezerv. Nameravajo zaprositi za državna jamstva za posojila, še posebej potem ko so jim različne agencije znižale kreditno oceno. Kot so že napovedali, ne bodo izplačali dividende, za zdaj pa niso dali napovedi za celotno leto, ker da to zaradi razsežnosti virusne epidemije še ni mogoče.



V obdobju januar-marec so sicer po svetu dobavili 673 tisoč avtomobilov, kar je bilo za 26 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Zaradi ritma geografskega širjenja krize se je tako zgodilo, da so v Rusiji v tem času prodali celo nekaj več avtomobilov kot v Franciji (115 tisoč, 110 tisoč). Renault je sicer ta teden poskusno zagnal nekatere tovarne v Franciji, nekatere v drugih državah so začele obratovati že prej, za novomeško tovarno Revoz pa je ponovni zagon predviden za 28. aprila, ko naj bi najprej začeli delovati v eni izmeni.



O veliko slabšem prvem četrtletju poroča tudi nemški Daimler, sicer najbolj znan po svoji prestižni znamki Mercedes-Benz. V prvih treh mesecih leta je njihova svetovna prodaja količinsko upadla za 15 odstotkov, samo pri znamki Mercedes se je posel za 20 odstotkov zmanjšal na Kitajskem in 16 odstotkov v Evropi. Daimler je objavil tudi predhodne podatke o poslovanju in sicer govorijo o dobičku iz poslovanja v višini 617 milijonov evro, kar bi bilo za 78 odstotkov manj kot v enakem lanskem letu.



Tudi Daimler je te dni začel s poskusnim obratovanjem v različnih tovarnah v Nemčiji.