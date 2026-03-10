Renaultov načrt: 36 novih modelov, 14 zunaj Evrope

Renault želi do leta 2030 prodajo povečati za petino, kar polovico vseh svojih avtomobilov pa bi radi prodali zunaj Evrope. Ta je trenutno njihov daleč najpomembnejši trg, a se Renault tako kot vsi drugi evropski proizvajalci na stari celini sooča s pritiskom kitajskih igralcev.

Renault ni prisoten v ZDA ali na Kitajskem, to dejstvo mu je v zadnjem času pravzaprav pomagalo, tja se ne misli vračati, zato pa hoče okrepiti položaje na drugih neevropskih trgih. Prizadeva si za znatno povečanje prodaje v Južni Ameriki in Južni Koreji, tudi v Indiji se bo oprl na partnerje, kot je kitajski Geely, doma pa naj bi konkurenčnost vendarle ohranjal z lastno tehniko.

Renault za prihodnjih pet let načrtuje 36 novih modelov, od tega 14 zunaj Evrope, kar je precej več, kot je bilo v dosedanjem petletnem načrtu (renaulution). Novi načrt se imenuje futuready, v katerega okviru nameravajo v skupini Renault doseči letno prodajo dva milijona vozil (lani 1,63 milijona). Delež prodaje zunaj Evrope nameravajo povečati z 38 na 50 odstotkov.

»Postati referenčni evropski proizvajalec avtomobilov pomeni, da si postaviš cilj, da v Evropi oblikuješ in proizvajaš izdelke, ki so najboljši v svojem razredu glede zaželenosti, tehnike in konkurenčnosti. V skupini Renault vemo, od kod prihajamo, kam hočemo iti, kako in s kom,« je dejal izvršni direktor François Provost, ki avtomobilskega proizvajalca vodi od lani, potem ko ga je zapustil Luca de Meo.

Renault do leta 2030 načrtuje 16 povsem električnih modelov. Nova platforma, ki jo razvijajo za leto 2028, bo poleg povsem električne izvedbe z dosegom do 750 kilometrov, vključevala različico podaljševalnika dosega, kjer bo s polno posodo bencina in napolnjeno baterijo mogoče prevoziti do 1400 kilometrov.

Ta bo namenjena srednje velikim in večjim modelom, s katerimi v nasprotju z manjšimi avtomobili Renault zadnja leta ni bil najbolj uspešen. Nova platforma, razvita predvsem v Franciji, bo v primerjavi s trenutno generacijo električnih vozil stroškovno za 40 odstotkov bolj ugodna.

Iz partnerskega podjetja Horse bo Renault dobil manjši hibridni sklop, hibride bodo imeli v ponudbi še po letu 2030. Sicer naj bi takrat vso prodajo v Evropi predstavljali elektrificirani avtomobili (hibridi, podaljševalniki dosega in povsem električni), zunaj Evrope naj bi bil ta delež pet odstotkov.

Kar zadeva finančne cilje, je skupina potrdila namero operativne marže med pet in sedem odstotkov ter denarni tok za avtomobilski sektor v višini najmanj 1,5 milijarde evrov na leto.