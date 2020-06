Reševanje evropske letalske industrije

Evropski letalski prevozniki drug za drugim pospešeno padajo pod finančne dežnike držav. Koronakriza je skoraj v celoti prizemljila vsa letala v Evropi, nekatere napovedi pa kažejo, da bi letalski promet utegnil predkrizne številke beležiti šele čez pet let. Nekateri letalski prevozniki so že razglasili bankrot, drugi pa so postali odvisni od državnih pomoči.Nemška letalska prevoznika Thomas Cook Aviation in LGW, največji britanski domači prevoznik Flybe, so le trije prevozniki, ki so bili zaradi pandemije prisiljeni razglasiti bankrot. Še več pa jih je na seznamu prejemnikov državnih pomoči. Če je finančna kriza leta ...