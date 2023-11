Rešitev za zagate elektrodistributerjev je borza

V nadaljevanju preberite:

Pet elektrodistribucijskih podjetij bi moralo do konca desetletja v posodobitev električnega distribucijskega omrežja skupaj vložiti 2,66 milijarde evrov, je razvidno iz razvojnega načrta SODO. Toda peterica je sposobna, glede na ustvarjeni denarni tok, investirati zgolj dobro tretjino tega zneska. Da bi dosegli investicijski cilj, je nujna dokapitalizacija. Pri tem se postavlja vprašanje, ali bomo to plačali davkoplačevalci ali pa je država sposobna preseči demagoške omejitve in peterici zagotoviti sredstva z javno ponudbo delnic.Zakaj morajo distributerji povečati naložbe? Kam bo šel denar? Kje in kako bi lahko dobili sredstva za nujno posodobitev omrežja?