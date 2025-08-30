Resna tekma za nafto 21. stoletja

Leta 2024 je Kitajska začela graditi termoelektrarne na premog s kapaciteto 94,5 gigavata (GW), kar je največja rast novogradnje od leta 2015. Če prevedemo kitajski energetski val v slovenske razmere, kjer imamo v Šoštanju bloka 5 in 6, skupaj z močjo približno 945 megavatov (MW), kar je manj kot 1 GW, to pomeni, da je Kitajska v enem samem letu 2024 začela graditi za sto Šoštanjev novih premogovnih kapacitet.

V prvi polovici 2025 se je začela še gradnja za 46 GW projektov, kar pomeni dodatnih 50 Šoštanjev v pol leta. S tem postane obseg kitajske energetske strategije bolj otipljiv, medtem ko se v Sloveniji pogovarjamo o prihodnosti enega bloka, Kitajska gradi zmogljivosti, ki ustrezajo 150 Šoštanjem v letu in pol, in to ob drugih obsežnih virih energije.

Infografika

Trumpov odziv na to energetsko ofenzivo je prišel 8. aprila 2025, ko je razglasil dan premoga in z izvršnimi ukazi sprožil pravo energetsko protiofenzivo. Podaljšal je življenjsko dobo ameriških premogovnih elektrarn in kar 71 obratom podelil izjeme od strogih okoljskih pravil, ki so jih uvajale prejšnje administracije. S tem je želel preprečiti hitro ugašanje zmogljivosti, ki jih ZDA še vedno potrebujejo za stabilno oskrbo z elektriko, zlasti ob rastočih potrebah podatkovnih centrov za umetno inteligenco. Trumpova politika je torej neposreden odgovor na kitajski val gradnje, tekma pa se ne razvnema samo pri energiji, temveč je tesno povezana tudi z drugo fronto, čipi.

Področje čipov je danes osrednja fronta globalne geopolitične in tehnološke bitke. ZDA branijo prevlado v najnaprednejših vozliščih (3–5 nm) prek TSMC in Samsunga, kjer največje stranke predstavljajo ameriški tehnološki velikani, kot so Nvidia, Apple in AMD, hkrati pa z omejitvami izvoza opreme omejujejo dostop Kitajski. Ta zato pospešeno vlaga v samozadostnost pri čipih, ki so ključni za avtomobile, industrijo in potrošno elektroniko. Še več, najnovejša poročila (FT, TrendForce) kažejo, da želi do 2026 potrojiti proizvodnjo AI-čipov, že konec 2025 naj bi zagnali prvi obrat za čipe za Huawei, v letu 2026 pa še dva dodatna, s kapaciteto, ki lahko preseže celo sedanje linije kitajskega proizvajalca SMIC. To pomeni, da Kitajska ne gradi samo sto Šoštanjev na leto, ampak tudi svojo »polprevodniško šoštanjsko floto«, s katero želi presekati odvisnost od Nvidie in ameriške tehnologije.

Lojze Kozole. FOTO: Jože Suhadolnik

Evropa z uredbo Chips Act poskuša dohitevati, a zunaj Infineona ter deloma STMicroelectronics in NXP nima globalnih prvakov. Njena resnična moč je, za zdaj, ASML, nizozemski monopolist v EUV-litografiji, brez katerega ni mogoče izdelovati najnaprednejših vozlišč in od katerega so odvisni vsi veliki proizvajalci. Povpraševanje poganjajo umetna inteligenca, električna vozila in podatkovni centri. Čipi so tako postali strateško orožje 21. stoletja, nova nafta, okoli katere se bo oblikovala prihodnja razporeditev moči. Proizvodnja elektrike pa je, ob čipih in zaradi njih, postala ključni pogoj za produktivnost.

Ker je tekma resna, je pomembna tudi monetarna politika. Medtem ko Fedov predsednik Jerome Powell gleda makroekonomske kazalce, administracija razmišlja v drugačni, mnogo bolj sistemski logiki. Prav tu nastaja napetost, centralna banka stremi k dolgoročni stabilnosti, politika pa k hitrejšim rezultatom, saj je globalna konkurenca velika. Tekma poteka na področjih strateških investicij, od umetne inteligence in proizvodnje električne energije do industrijske proizvodnje, kjer ZDA iščejo prednost v bitki za kapital, delovna mesta in tehnološko vodstvo. Pri tem pa so čim ugodnejši pogoji financiranja in deregulacija izjemno pomembni, še posebno ker ima Kitajska določene strukturne prednosti v ceni delovne sile in proizvodnje elektrike.