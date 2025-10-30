Restavracija se seli v dnevno sobo

V nadaljevanju preberite:

Charlie Bigham's, britanski ponudnik vrhunskih pripravljenih jedi, je ta mesec na trg lansiral novo ponudbo, katere cena je presenetila celo njegovo premožnejšo ciljno publiko: pečenko Wellington za dve osebi, ki stane malenkost manj kot 30 funtov (34,35 evra). Idealen kupec ni utrujen delavec, ki si želi le preproste večerje, temveč tisti, ki bi sicer šel v restavracijo, a ga od tega odvrača vse večji strošek prehranjevanja v njej. »Vrhunska hrana ne pomeni vedno, da moraš ravno v restavracijo,« je ob predstavitvi svoje nove linije Brasserie, ki ponuja »restavracijsko kakovost« pripravljenih jedi, dejal ustanovitelj istoimenske blagovne znamke. Ponudba, ki je na voljo izključno v prestižni britanski verigi trgovin Waitrose, vključuje tudi petelina v vinu (coq au vin) in jelenovino po burgundsko (venison bourguignon).