Revizija oddaje del nad Glinščico drži drugi tir za vrat

Koper – Tretjega decembra so minili trije meseci, odkar je Državna revizijska komisija (DKOM) prejela zahtevek za revizijo odločitve javnega naročila za gradnjo mostu čez dolino Glinščice, včeraj pa nam predsednik DKOM Samo Červek še zmeraj ni mogel povedati niti približnega datuma, ko naj bi DKOM odločil. Nasprotno, vse kaže, da MarkoMark Nival išče nove možnosti za zavlačevanje strateškega državnega projekta.Preberite tudi: Kljub nasprotovanju so se dela za drugi tir že začelaMarkoMark Nival je s pomočjo odvetniške družbe Avbreht, Zajc in partnerji že 7. novembra zahteval vpogled v celotno dokumentacijo ...