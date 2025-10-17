Revolucijo v prometu poganjajo električna kolesa

V nadaljevanju preberite:

Če želite razumeti, zakaj imajo urbanisti radi kolesa, se postavite na ulico Saint Denis v Montrealu in štejte vozila, ki peljejo mimo. Nekega sončnega četrtka je med prometno konico dopisnik v desetih minutah v eno smer naštel 132 kolesarjev (najmanj šest od njih jih je na zadnjem sedežu imelo otroke). Na sosednjem, precej širšem voznem pasu za avtomobile pa je mimo v počasni koloni peljalo 82 avtomobilov (skoraj v vseh je bil le voznik) in en mestni avtobus.