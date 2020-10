Revolut z Otoka v EU, račun morate prijaviti Fursu

Kakor račun prijavite na FURS

Revolut je finančno tehnološko podjetje, ki je imelo sedež na Irskem, delovalo pa je po Britanski bančni licenci. Velika Britanija je zapustila EU, to pa je za Revolut pomenilo težavo. Rešili so jo s selitvijo v Litvo. Revolut ima sicer približno en milijon strank.Pri Revolutu ima račun odprt 18.517 Slovencev, samih računov pa je nekoliko več 18.804. »Zavezanci, ki jim je banka Revolut odprla nov račun v Litvi, morajo tega prijaviti Finančni upravi RS, prav tako morajo sporočiti tudi datum zaprtja starega računa, ki jim ga je banka Revolut zaprla v Veliki Britaniji. Informacijo o datumu zaprtja britanskega računa bodo uporabnikom posredovali iz Revoluta. Prijavo novega računa in odjavo starega računa lahko zavezanci izvedejo sočasno.«Podatkov o tujih računih FURS ne pridobiva po uradni dolžnosti iz uradnih registrov in evidenc, zato jih morajo zavezanci sporočiti sami (v 8 dneh po odprtju računa oz. po spremembi podatkov računa). Najenostavnejše je to urediti preko eDavkov. Prijavo tujih računov lahko zavezanec sicer odda na dva načina:elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,osebno ali po pošti (na obrazcu DR-02 za fizične osebe, na obrazcu DR-03 za fizične osebe z dejavnostjo in na obrazcu DR-04 za pravne osebe), in sicer na kateremkoli finančnem uradu (razen Posebnem finančnem uradu in Generalnem finančnem uradu).Seznam finančnih uradov s kontaktnimi podatki je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. V obrazec je potrebno vpisati identifikacijske podatke ter v rubriko 10 podatke o tujem računu.