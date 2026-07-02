Iz Revoza po 33 letih odpeljal zadnji še clio

Iz novomeške tovarne Revoz je 16. junija odpeljal še zadnji avtomobil znamke Renault clio. Bil je eden od natanko dva milijona 251.416 vozil te znamke, kar predstavlja skoraj polovico vseh avtomobilov, izdelanih v tem podjetju v zadnjih 33 letih. V tovarni se bodo v prihodnje osredotočali na izdelavo električnih avtomobilov.

Konec izdelave omenjenega priljubljenega modela so v novomeškem Revozu obeležili z internim dogodkom, spominskim fotografiranjem na montaži in obiskom direktorice za področje industrije EV Motion Renault Group Anne-Catherine Brieux, so za STA povedali v Revozu.

Prvo generacijo clia so v novomeški tovarni začeli izdelovati leta 1993. Do leta 1998 so jih izdelali nekaj manj kot 300.000, nadaljevali pa z drugo generacijo modela in jih do leta 2015 izdelali nekaj manj kot 1,5 milijona.

Prvo generacijo clia so v novomeški tovarni začeli izdelovati leta 1993. FOTO: Jože Suhadolnik

Po dvoletnem premoru so začeli izdelovati model clio 4 in jih izdelali nekaj manj kot 163.000. Leta 2019 je sledila še proizvodnja clia 5, ki so ga proizvajali do sredine junija, ko je s traku prišel še zadnji. Izdelali so jih nekaj manj kot 300 tisoč.

V Revozu so poudarili, da ima clio v njihovi zgodovini posebno mesto, saj predstavlja skoraj polovico izdelanih avtomobilov v podjetju. Kljub temu da je podjetje zaključilo z izdelavo modela clia pa izdelava omenjenega modela s tem ni zaključena. V tovarni v Turčiji so namreč že začeli izdelavo modela clio 6.

V Revozu se bodo v prihodnosti osredotočili predvsem na izdelavo električnega twinga. Že zdaj jih izdelajo 300 na dan, prodaja tega avtomobila pa je močno presegla njihova pričakovanja.

»Samo v Sloveniji v celotni zgodovini prodaje Renaultovih avtomobilov v prvih štirih mesecih ni bilo toliko naročil, kot jih je trenutno za električni twingo. Izjemen odziv beležijo tudi v drugih državah,« so navedli v Revozu. Hkrati pa se pripravljajo tudi na izdelavo še dveh električnih modelov.

Kmalu naj bi začeli izdelovati dva manjša avtomobila, z enako konstrukcijsko osnovo kot twingo. Prvi model je Dacia spring, drugi pa eden od modelov znamke Nissan, katerega imena še ne razkrivajo. Septembra tako načrtujejo uvedbo dodatne, druge izmene, skupna proizvodnja pa naj bi se do konca leta povečala na okoli 500 vozil na dan.