Revoz je začasno ustavil proizvodnjo, deloma zaradi koronavirusa

V novomeškem Revozu so začasno zaustavili proizvodnjo. Proizvajalec avtomobilov ima težave z dobavo motorjev in menjalnikov iz tovarne v Tučiji. Težave so povezane s proizvodno zmogljivostjo te tovarne in daljšimi dobavnimi roki za dostavo posameznih delov, kar je deloma povezano tudi s koronavirusom, so za medije pojasnili v Revozu.Še več slovenskih podjetij utegne čutiti negativne vpliva koronavirusa; poleg turističnih, tudi logistika ter dobavitelji avtomobilski industriji in ostala podjetja iz predelovalne dejavnosti. Zaradi virusa so se namreč tovarne na Kitajskem ustavili, kar ruši globane dobavitelje verige. Podjetje bi ...