V Revozu bodo jeseni potrebovali 300 novih sodelavcev

Pri zagotavljanju proizvodne kakovosti si pomagajo tudi z umetno inteligenco.

Revoz zdaj že nekaj časa serijsko proizvaja električnega twinga in ga uvaja na velike evropske trge. V tovarni so nam pokazali, kako pomemben je čim naprednejši nadzor kakovosti njegove proizvodnje. Količino izdelanih avtomobilov bodo glede na uvodno zelo dobro povpraševanje povečevali. Predsednik uprave Revoza Jože Bele nam je dejal, da je uvodni odziv na trgih, na katerih se twingo že prodaja, dober, tako načrtujejo po poletnem načrtu povečati proizvodne količine. Zdaj v eni izmeni izdelajo 300 vozil na dan, od tega je dvesto twingov, sto cliev. Proizvodnja clia se bo junija končala, a bodo za pričakovane količine twinga od septembra (po tistem ga bodo z volanom na desni strani uvedli še v Veliko Britanijo) vseeno potrebovali še pol druge izmene, povsem pa bi drugo izmeno ...