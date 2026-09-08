Revoz: po twingu še dacia spring in dodatna izmena

Kot so napovedali že spomladi, v Revozu te dni uvajajo še drugo proizvodno izmeno. Poleg električnega renaulta twinga, po katerem je trenutno zelo dobro povpraševanje, v proizvodnjo uvajajo še drugega od treh načrtovanih modelov, to je tehnično sorodni model dacia spring.

Potem ko je marca letos v Revozu stekla serijska proizvodnja modela renault twingo e-tech electric, ki je za zdaj zelo uspešen na trgu, po nekajmesečnem obdobju razvoja v proizvodnjo vstopa tudi danes razkriti drugi model na isti vozni osnovi, dacia spring. Obema modeloma se bo v novomeški tovarni nekoliko pozneje pridružil še tretji član družine, model znamke Nissan.

V Revozu zdaj torej izdelujejo le električne avtomobile, junija so namreč končali proizvodnjo bencinskea renaulta clia pete generacije. Šestega clia Renault izdeluje le v Turčiji.

Kot so zapisali v Revozu, so doslej v eni izmeni izdelovali po 300 vozil na dan, v drugi pa bodo dvigali število vozil v skladu s komercialnim povpraševanjem. Ocenjujejo, da se bodo do konca leta dnevne proizvodne količine v obeh izmenah izenačile.

Število novih zaposlitev bo sledilo dvigu dnevnih proizvodnih količin v drugi izmeni. Trenutno je v Revozu 1970 zaposlenih, ocenjujejo, da bodo dodatno zaposlili še več kot 300 ljudi, tako za neposredno delo v proizvodnji kot tudi za razvojna inženirska delovna mesta.

Kot je dodal Jože Bele, predsednik uprave Revoza, so doslej »dosegli vse začrtane cilje in v serijsko proizvodnjo uvedli dva od treh predvidenih modelov. Učinkovitost in zavzetost potrjujeta tako dvig proizvodnih količin kot uvedba dodatne izmene, s čimer bomo prispevali k uresničevanju strateškega načrta skupine Renault Group FutuREady ter razvoja avtomobilske industrije v lokalnem okolju in regiji.«