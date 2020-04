Revoz: zagon morda 21. aprila

Renaultova tovarna v Novem mestu je tako kot večina evropskih avtomobilskih tovarn že več tednov ustavljena, v njej so zadnje tedne potekala le nujna vzdrževalna dela. Tako kot še marsikje bi tudi v Revozu spet radi zagnali stroje, kar pa v primerjavi s katero drugo tovarno ni povsem preprosto.



V Revozu so nam povedali, da v tem trenutku načrtujejo, da bi proizvodnjo, ki so jo zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa ustavili 17. marca, spet zagnali 21. aprila, vendar pa to še ni povsem gotovo, saj se spopadajo s kar nekaj težavami. V njihovi proizvodnji so zaposleni tudi delavci, ki prihajajo s Hrvaške ter iz Bosne in Hercegovine, ki morajo ob prihodu v Slovenijo v karanteno, glede tega poskušajo s pristojnimi organi najti ustrezno rešitev. Naslednji izziv je, da se v tovarno v normalnih razmerah precej zaposlenih pripelje z avtobusom, kar glede na znane omejitve trenutno ni mogoče, po drugi strani pa tovarniško parkirišče ne omogoča, da bi bilo tam parkiranih veliko več osebnih avtomobilov.



Tudi ko bodo rešili ti težavi, tovarne na začetku ne bodo zagnali v tako velikem obsegu, kot je to veljajo pred zaustavitvijo, ko so delovali v dveh izmenah in pol (polovico tretje izmene so zaradi slabših razmer na evropskem trgu ukinili že na začetku marca). Najprej bi po ponovnem zagonu vsaj kak teden obratovali v eni izmeni. V Revozu so seveda odvisni tudi od dobav sestavnih delov z drugih lokacij, tako motorji in menjalniki prihajajo iz Renaultovih tovarn v Španiji in Turčiji.

Renault zavrnil dividende

Skupina Renault se sicer tako kot večina avtomobilskih korporacij v Evropi pripravlja, kdaj, kje in v kolikšnem obsegu bi spet lahko zagnala proizvodnjo. Renault se mora tako kot še kako drugo podjetje v času ustavitve dejavnosti še pazljiveje ukvarjati tudi s financami, tudi zato ker njihovo preteklo poslovno leto ni bilo uspešno, nekatere bonitetne agencije so jim pred kratkim znižale oceno kreditnega tveganja. Tako so objavili, da svojim delničarjem letos ne bodo izplačali dividend, Renaultov predsednik Jean-Dominique Senard in začasna izvršna direktorica Clotilde Delbos (njen naslednik bo poleti postal dosedanji direktor Seata Luca de Meo) sta se za prvo četrtletje odrekla četrtini plače, kar da bi utegnila podaljšati, če se bo kriza nadaljevala.



Senard je po poročanju agencije Reuters za enega francoskih televizijskih programov dejal, da bi utegnili pri bankah najeti od štiri do pet milijard evrov posojil, spet pa je zatrdil, da ni nobenih pogovorov, da bi francoska država, ki je sicer 15-odstotni lastnik Renaulta, morda nacionalizirala podjetje.