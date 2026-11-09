Rezervoar bencina opolnoči cenejši za šest evrov

Opolnoči se bodo močno pocenili naftni derivati. Kot smo napovedali, se bo cena 95-oktanskega bencina opolnoči znižala za 12 centov, cena dizelskega goriva pa za dobrih deset centov. Nova cena 95-oktanskega bencina, ki bo veljala do vključno ponedeljka, znaša 1,506 evra. Pocenitev pri enkratnem polnjenju 50-litrskega rezervoarja prinaša šest evrov prihranka, če se boste na črpalko podali po polnoči. Prihranek pri polnjenju z dizelskim gorivom znaša nekaj več kot pet evrov. Nova cena je 1,848 evra. Za deset centov se bo pocenilo tudi kurilno olje, kjer bo nova regulirana cena znašala 1,471 evra. Popoldne še dovoljenje za znižanje trošarin Vlada bo popoldne dobila dovoljenje za dodatno znižanje trošarin ob morebitnih prihodnjih večjih podražitvah. Slovenija lahko za obdobje šestih ...