Richard Branson zdravi »poškodovana krila«

Devetinšestdesetletni britanski milijarder Richard Branson je pred novim velikim izzivom, morda najtežjim v poslovni karieri – le da si ga tokrat ni izbral sam, ampak ga je vanj pahnil novi koronavirus.Njegovi letalski družbi Virgin Atlantic je covid-19 močno »poškodoval krila«, njeno avstralsko hčer Virgin Australia pa že prikoval na zemljo in pahnil v prisilno poravnavo.Pandemija hitro nalezljive bolezni covid-19 je ustavila tudi turistična potovanja in letalski promet, prihodki dejavnosti so presahnili. Vlade po svetu v tem času rešujejo svoja gospodarstva z različnimi aranžmaji iz zakonskih paketov za blaženje posledic, ...