Robert Vuga prevzema enega od petih stebrov koncerna E.G.O.

Koronavirus zarezal tudi v Eto

Okrog 800 delavcev se je v času korona krize sicer soočilo s pomanjkanjem naročil v nekaterih programih. FOTO: Matjaž Kosmač

»Podjetja na podeželju smo pomembna, ker smo po eni strani kot delodajalci gonilo razvoja kraja, po drugi pa se obnašamo tudi družbeno odgovorno.« Robert Vuga v lanskem pogovoru za Delo o tem, zakaj je pomembno, da Cerkno obdrži Eto.

Cerkno - Predsednik uprave Ete Cerknoje v ponedeljek prevzel vodenje enega od petih stebrov nemške skupine E.G.O., katerega del je tudi cerkljansko podjetje.Robert Vuga, ki je na čelo Ete stopil marca lani, je za Idrijske novice povedal, da kljub novi funkciji še naprej ostaja na čelu Ete. Po lanski zamenjavi vodstva na čelu skupine E.G.O. je z letošnjim 1. junijem stopila v veljavo reorganizirana struktura, ki naj bi v prihodnjih letih določala tempo razvoja posameznih panog znotraj skupine.Eta Cerkno je po besedah Roberta Vuge stabilno in upoštevanja vredno podjetje ne le v lokalnem in državnem, ampak tudi širšem okolju. Tudi za njeno mesto znotraj koncerna E.G.O. se ni bati, je že lani za Delo povedal predsednik uprave Iz Cerknega proizvodnih programov na druge lokacije (vsaj za zdaj) ne nameravajo seliti, prav tako za zdaj po besedah Roberta Vuge niso predvidena odpuščanja. Eta Cerkno sicer zaposluje dobrih deset odstotkov vseh zaposlenih znotraj nemške skupine in ostaja močan igralec v koncernu.Okrog 750 Etinih zaposlenih se je v času korona krize sicer soočilo s pomanjkanjem naročil v nekaterih programih, pri čemer so največji upad zabeležili v livarni. Naročila iz Italije so usahnila predvsem zaradi pandemije koronavirusa. Za nekaj časa so zato z delom v livarni prekinili, obseg naročil pa bodo v prihodnosti prilagajali prebujajočemu se trgu.Vodstvo se je v zadnjih treh mesecih trudilo predvsem, da odpuščanja zaposlenih - potem, ko je Eta v preteklih letih že šla skozi optimizacijo delovnega procesa - ne bi bila potrebna.Kot zelo dobro je predsednik uprave Ete Cerkno v pogovoru za Idrijske novice ocenil sodelovanje s sindikati, kjer pogajalci na obeh straneh znajo najti za vse sprejemljive rešitve. »V času epidemije koronavirusa smo imeli poslovodstvo in sindikati enake cilje: obdržati delo in delovna mesta in zato si vsi zaslužijo veliko priznanje« je povedal Robert Vuga.Kljub prevzemu odgovorne funkcije v Švici Robert Vuga ostaja vpet v Etino delovanje. Še vedno ostaja na funkciji direktorja, delovne obveznosti in pristojnosti pa so v Cerknem s 1. junijem porazdelili med vodilne sodelavce. Eta Cerkno je lani presegla pričakovane rezultate, je februarja letos dejal Vuga, in z reorganizacijo znotraj koncerna se ji nasmiha še stabilnejša prihodnost.