Robotika, naslednja revolucija v svetu dela in njen potencial

Prvi val umetne inteligence (UI) je revolucioniral naš digitalni svet. UI piše besedila, analizira slike, načrtuje projekte in programira programsko opremo. Toda do zdaj je bila večinoma omejena na zaslon – zmogljiva, a neotipljiva. Zdaj se začenja naslednja faza: UI dobiva telo.

Roboti vstopajo v naše delovno okolje kot fizična bitja. To se imenuje tudi »utelešena UI«. Zakaj je to tako pomembno? Ker je bil naš celotni svet zgrajen za človeško telo: orodje, stopnice, police, vozila, proizvodne linije. Roboti, ki lahko uporabljajo to obstoječo infrastrukturo brez tveganja za varnost, lahko pomenijo prelomnico. Univerzalno uporabni roboti lahko namreč prevzamejo številne naloge: v industriji, logistiki, gospodinjstvu in tudi pri oskrbi starejših. Trenutno še niso popolni, vendar so zdaj dovolj dobri, da prevzamejo resnične naloge, ki so jih prej opravljali ljudje.

Premagovanje dosedanjih ovir

Do pred kratkim so te sanje naletele na tri ovire: pomanjkanje inteligence, pomanjkanje sposobnosti zaznavanja in/ali previsoki stroški. Te ovire zdaj skoraj hkrati padajo. Sodobni modeli umetne inteligence združujejo vid, jezik in delovanje. Senzorji zagotavljajo tridimenzionalne modele okolja. Komponente strojne opreme so vse boljše, lažje, robustnejše in v večjih količinah cenejše. Roboti se vse bolj učijo iz simulacij in posnemanja človeških gibov. Tako nastajajo sistemi, ki ne izvajajo več le vnaprej določenih gibov, ampak razumejo situacije in se lahko prilagodljivo odzivajo. Trenutno poteka prehod iz toge avtomatizacije v prilagodljivo avtonomijo. V industriji že danes vidimo sodelujoče robote, avtonomne transportne platforme in mobilne podporne sisteme. Prevzemajo nevarne, monotone ali fizično naporne naloge in delajo skupaj z ljudmi. Prihodnost ni v nadomeščanju človeškega dela, temveč v sodelovanju.

Nova področja uporabe

Hkrati se pojavljajo nova področja uporabe zunaj tovarn: na primer v precizni kmetijski proizvodnji, kjer je cilj občutno zmanjšati porabo virov. Mobilni logistični sistemi v bolnišnicah, rehabilitacijski roboti v medicini ali eksoskeleti za fizično razbremenitev delavcev so nadaljnji primeri. Roboti so lahko še posebej pomembni zlasti v starajoči se družbi. Negovalnega osebja primanjkuje. Fizično zahtevnih nalog je čedalje več. Roboti lahko tu olajšajo breme in hkrati omogočijo višjo kakovost oskrbe. Vendar ne gre le za pripravo hrane. Gre za pogovore z osamljenimi ljudmi, za komunikacijo in za mentalno podporo oseb, ki potrebujejo nego. Robotika tako ni le tehnološki razvoj. Spreminja ustvarjanje vrednosti, organizacijo dela in družbene strukture.

Naložbena perspektiva

Naša naloga kot upravljavcev premoženja je, da zgodaj prepoznamo zmagovalce jutrišnjega dne. Posebej iščemo podjetja, ki niso le tehnološko vodilna, ampak lahko pokažejo tudi prilagodljive poslovne modele – naj gre za proizvajalce strojne opreme, razvijalce »možganov« ali podjetja, ki te nove pripomočke najbolj učinkovito uporabljajo. Pri tem vedno skrbimo, da trajnost ostaja v središču našega razmišljanja. Navsezadnje ne vlagamo v kratkoročne trende, temveč v dolgoročne strukturne spremembe. Tehnološkega napredka ni mogoče ustaviti, vendar lahko z odgovorno in premišljeno alokacijo kapitala prispevamo k njegovemu usmerjanju.