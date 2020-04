Rok Snežič Levico poziva k strpni razpravi

Ljubljana – Ne povsem nepričakovano je tudi razpravo o ukrepih za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa odneslo v že velikokrat videno politično obračunavanje med koalicijo in opozicijo.Danes se je nadaljevala včeraj začeta seja parlamentarnega odbora za finance, na kateri so poslanci obravnavali predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.Čeprav ni dvoma, da se mudi s sprejemanjem zakonov, ki bi zamrznjenemu gospodarstvu pomagali zaživeti, je bilo med razpravo moč slišati tudi nekaj zanimivih ocvirkov. Miha Kordiš, poslanec ...