Rok Spruk: Izrael je lahko za Slovenijo zelo uporaben laboratorij

Izrael je glede na število prebivalcev med najuspešnejšimi državami na svetu po inovacijski intenzivnosti, številu zagonskih podjetij, obsegu tveganega kapitala in tehnoloških patentih. Zato mora Slovenija okrepiti tehnološko, znanstveno in trgovinsko sodelovanje z Izraelom, je prepričan profesor z ljubljanske ekonomske fakultete Rok Spruk. Z njim smo se pogovarjali v luči spremembe slovenske politike do Izraela in napovedi izraelske države, da bo v Ljubljani odprla veleposlaništvo.

Slovenija in Izrael sta lani ustvarila 244 milijonov evrov blagovne menjave, kar to državo uvršča na 38. mesto najpomembnejših trgov za Slovenijo, med Japonsko in Kosovo.