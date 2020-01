Romana 1984 in Krasni novi svet sta postala resničnost

Ljubitelji distopičnih romanov dobro poznajo deli Georgea Orwella 1984 in Aldousa Huxleyja Krasni novi svet, ki vsak po svoje tematizirata popoln nadzor nad življenjem posameznika in s tem družbe kot celote. Orwell ga predstavi skozi omniprezentnega Velikega brata oziroma vseobsegajoč državni nadzor, zanikanje zgodovine in neprestano propagando, Huxley skozi genetsko manipulacijo posameznikov in zatiranje čustev s kemičnimi snovmi. V obeh romanih je človek oropan svobodnega odločanja in doživljanja, družba pa je že tako deformirana, da se tega, da je z njo nekaj narobe, zavedajo le še redki.V prazničnem decembrskem vzdušju je ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.