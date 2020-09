Ron Haber iz Aerocycla stavi na rezervne dele

Poslovanje letalskih prevoznikov še vedno otežuje pandemija covida-19. Zaradi znatnega upada števila potnikov zmanjšujejo floto, kar je ugodna okoliščina za dejavnost, ki je neločljivo povezana z odsluženimi letali: za podjetja, ki jih odkupijo zato, da jih razstavijo in prodajajo po delih. Takšno je, na primer, kanadsko podjetje Aerocycle, ki ga vodi direktor Ron Haber.V Aerocyclu so sprva le reciklirali odslužena plovila po naročilu lastnikov, zdaj pa so se še sami usmerili v odkup letal zaradi prodaje rezervnih delov, je poročala tiskovna agencija Reuters. Predsednik in izvršni direktor Ron Haber je povedal, da letalski ...