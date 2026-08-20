Rošada v nadzornem svetu Telekoma Slovenije

Telekom Slovenije bo prihodnji teden delničarjem izplačal 4,6 evra bruto dividende na delnico. Pričakovano je SDH na skupščini družbe ob imenovanju novih članov nadzornega sveta podal nasprotni predlog. Od predloga nadzornega sveta je bil za novega člana potrjen le direktor slovenjebistriškega proizvajalca olja Gea Igor Hustić, ki je bil v predvolilnem obdobju aktiven v okviru Demokratov Anžeta Logarja. Hustić bo v nadzornem svetu menjal Žigo Debeljaka, ki konec septembra odhaja tudi iz vrha SDH. Novi člani nadzornega svet pa so direktor in ustanovitelj družbe EIUS Pavel Reberc, ki prihaja iz vrst NSi, odvetnica iz Krškega Andrej Strnad in nekdanji predsednik uprave Slovenske odškodninske družbe Marko Pogačnik, sicer dolgoletni član in nekdanji poslanec SDS. Vsi novi člani nadzornega ...