Roto prevzel proizvajalca kajakov in zaključuje obrat za e-mobilnost

V nadaljevanju preberite:

Pomursko podjetje Roto je kupilo proizvodnjo kajakov kanadskega podjetja Delsyk Kayak. »Ta prevzem odpira nove priložnosti in možnosti na tem segmentu, in ne le v Evropi, ampak tudi na drugih trgih,« je pojasnila direktorica ROTO Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec. Kaj je še pojasnila glede prevzema ter prodaje njihovih kajakov in kanujev?

Skupina Roto, ki je lani dosegla sto milijonov evrov prihodkov, je sicer pred zaključkom investicije v nov obrat za izdelovanje komponent za elektromobilnost.

Kaj bodo tam izdelovali? Kakšne priložnosti vidijo na Bližnjem vzhodu in v Afriki?