Ruski lastniki Naftne industrije Srbije bodo delež prodali Molu

Ruski lastniki Naftne industrije Srbije (NIS), ki je zaradi večinskega ruskega lastništva pod ameriškimi sankcijami, naj bi po navedbah srbskih oblasti že podpisali pogodbo o prodaji večinskega deleža madžarski naftni družbi Mol. Srbija naj bi ob tem svoj lastniški delež v NIS povečala s približno 30 na 35 odstotkov.

»Dogovor med rusko stranjo, ki je večinska lastnica, in madžarskim Molom je dosežen. Pogodba je podpisana. Kot država smo z madžarsko stranjo sklenili tudi delničarski sporazum,« je za televizijo Bloomberg Adria v torek izjavil finančni minister v tehničnem mandatu Siniša Mali.

Po njegovih besedah morajo za dokončanje transakcije pridobiti še soglasja pristojnih organov za varstvo konkurence v Srbiji in Bosni in Hercegovini, nato pa bo sledila formalna sprememba lastništva NIS.

Mali je izrazil pričakovanje, da bo posel kmalu zaključen. Na vprašanje, ali se bo po transakciji povečal lastniški delež Srbije v NIS, je odgovoril pritrdilno. Pojasnil je, da ima Srbija z madžarsko stranjo pisni dogovor o povečanju svojega deleža s približno 30 na 35 odstotkov, s čimer želi preseči prag tretjinskega lastništva.

NIS je trenutno v 44,85-odstotni lasti Gazprom Nefta, 11,3-odstotni delež pa ima družba Intelligence, povezana z Gazpromom. Srbska država ima v podjetju 29,9-odstotni delež, preostale delnice pa so v lasti malih delničarjev in zaposlenih. Transakcijo mora odobriti tudi ameriški urad za nadzor tujega premoženja (Ofac), ki je sankcije proti NIS zaradi ruskega lastništva uvedel v začetku lanskega leta. NIS je nato konec leta pridobil začasno dovoljenje za poslovanje, ki ga je Ofac po izteku že večkrat podaljšal.